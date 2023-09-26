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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon'un Maçka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:05
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Trabzon'un Maçka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince ilçeye bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde H.Ö. (41) ve S.Ö'nün (65), ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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