Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'un Maçka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:05
Trabzon'un Maçka ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince ilçeye bağlı Bahçekaya Mahallesi'nde H.Ö. (41) ve S.Ö'nün (65), ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram kubar esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.