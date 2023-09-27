Trabzon Üniversitesi'nde 4 yeni bölüm daha açıldı

Trabzon Üniversitesi'nde 4 yeni bölüm daha açıldığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal tabanlı üniversite yönü ile öne çıkan Trabzon Üniversitesi'nin yeni açılan bölümlerle daha da güçleneceği belirtildi.

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Dijital Oyun Tasarımı bölümlerinin YÖK tarafından onaylandığı vurgulanan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun şu görüşlerine yer verildi:

"Son tercihlerde yüzde 100'e yakın kayıt ve doluluk oranına ulaşan bölümlerimizin ardından Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizin resmiyet kazanmış olması bizlere çifte mutluluk yaşattı. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizin dört bölümü bulunacak. Bunlardan özellikle Dijital Oyun ve Yapay Zeka Mühendisliği bölümleri günümüzün ve geleceğin çok önemli bölümleri haline gelmiştir. Türkiye genelinde bu bölümlere sahip olan 5 üniversiteden biri konumundayız. İnanıyoruz ki yakın gelecekte Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, ülke çapında kendisinden söz ettiren marka bir fakülte haline gelecektir."

Aşıkkutlu, robotik kodlama, yapay zeka, bilişim ve ileri bilgisayar sistemleri konusunda güçlü bir altyapıya sahip olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Halihazırda Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezimiz ile Büyük Veri ve Dijital Dönüşüm Ofislerimiz aktif durumda olup başarılı çalışmalar yürütmektedir. Günümüzde Bilgisayar Mühendislikleri en çok tercih edilen bölümlerin başında yer alıyor. Bu kapsamda Yazılım Mühendisliği tüm dünyada aranan bir branş olarak öne çıkıyor. Öte yandan yapay zeka, büyük, küçük bütün teknolojik teşebbüslerin merkezinde yer alıyor. Dijital Oyun Tasarımı ise özellikle çocukların ve gençlerin favorisi olacak bir sektör. Ayrıca son yıllarda modelleme ve simülasyona dayalı tasarımlar dünya genelinde askeriyeden tıbba, eğitimden üretime tüm sektörlerde kendine geniş yer buluyor. Diğer yandan üniversitemizin Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bölümleri içerisinde yer alan Yapay Zeka Mühendisliği programı Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. Bu vesileyle Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizin ve bölümlerimizin kuruluş ve açılışına onay veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın YÖK Başkanımız ve çalışma ekibi ile emeği geçen mesai arkadaşlarıma ve tüm paydaşlara şahsım ve üniversitem adına bir kez daha teşekkür ediyorum."