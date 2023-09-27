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        Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu

        TBMM Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:04
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        Milletvekili Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu
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        TBMM Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzon Şehir Hastanesi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Türkiye'nin 22'nci şehir hastanesi olan Trabzon Şehir Hastanesi projemizde, 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı Kadın Doğum Hastanesi, 161 yataklı Onkoloji Hastanesi, 151 yataklı Onkoloji Hastanesi, 171 yataklı erişkin yoğun bakım, 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi, 300 poliklinik, 36 ameliyathane, 236 yataklı yoğun bakım üniteleri yer alıyor. Milletimiz için en iyisini istiyor, bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz."

        Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmaları da yerinde inceleyip gelişmeler hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, Arsin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde de toplantı yapıp bilgi aldı.

        Karaismailoğlu'na incelemelerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu da katıldı.

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