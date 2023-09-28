Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'un Yomra ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'un Yomra ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, ilçeye bağlı Taşdelen Mahallesi'ndeki bir bahçede kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.
Jandarma narkotik köpeği Limon'un da katıldığı operasyonda, boyları yaklaşık 2 metre olan 14 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K.K'nin (37) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.