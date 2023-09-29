Trabzon'da itfaiyeci kardeşler 17 yıldır birlikte çalışıyor DUYGU AVUNDUK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli Sinan ve Erhan Saraç kardeşler, yangın, trafik kazası ve doğal afet gibi olaylarda vatandaşa yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği'nde görevli Sinan ve Erhan Saraç kardeşler, yangın, trafik kazası ve doğal afet gibi olaylarda vatandaşa yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İtfaiye Amiri 56 yaşındaki Sinan Saraç ile itfaiye eri 42 yaşındaki Erhan Saraç, farklı vardiyalarda her an olabilecek olaylara karşı hazır bekleyerek, insanların yardımına koşuyor.

Sinan Saraç, İtfaiye Haftası dolayısıyla AA muhabirine, itfaiyeciliğin çok kutsal ve gurur verici bir meslek olduğunu söyledi.

Saraç, 22 yıl önce belediyede memur olarak çalıştığı sırada yaşadığı bir olaydan etkilenerek itfaiyeci olmaya karar verdiğini anlatarak, "Bir gün işten çıktım, evime giderken sahil yolunda itfaiye araçlarının peş peşe dizilerek bir olaya gittiğini gördüm, siren seslerini duydum. O durumdan etkilendim ve 'Bu mesleği ben de yapmak istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

Aldığı karar üzerine birim değiştirdiğini belirten Saraç, "İnsanların malını ve canını kurtardığımızda çok büyük bir haz alıyoruz. Ekipteki arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Severek yapıyoruz bu işi. Zaten severseniz yapabilirsiniz, daha çok zevk alırsınız ve başarılı olursunuz." dedi.

Baş şoförlük görevini de üstlenen 3 çocuk babası Saraç, meslek hayatı boyunca birçok olaya şahitlik ettiğini dile getirdi.

Müdahale için gittikleri trafik kazasında yaralının dayısı olduğunu fark ettikerini anlatan Saraç, "İlk başta dayımı araçtan çıkartırken tanıyamadım. Diğer bir olay ise Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasındaki yangın. Yaklaşık 26 saat yangını söndürmek için uğraştık. Bunlar, unutamadığım anlardan sadece bazıları." diye konuştu.

Saraç, kardeşini 17 yıl önce itfaiyeci olması için yönlendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kardeşimin başarılarından gurur duyuyorum. Benim başarılarımdan da o gurur duyuyor. İki kardeş olarak aynı vardiyada 5 ay çalıştık, yangın ve trafik kazaları gibi olaylara birlikte gittik. Onu yangının içinde çalışırken gördüğüm zaman gurur duyuyorum. İtfaiyeci arkadaşlarımın İtfaiyecilik Haftası'nı kutluyorum. Bütün meslektaşlarıma kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum."

Sinan Saraç, damadının ilçe belediyesinde itfaiye eri olarak görev yaptığını, aynı şekilde oğlunun da bu yolda yürümeye hevesli olduğunu aktardı.

- "Yardıma muhtaç insanlara yardım edebilmek insanın aldığı en büyük lezzet"

İtfaiye eri Erhan Saraç ise mesleğe başlamasında ağabeyinin katkısının çok olduğunu söyledi.

Ağabeyinin çalıştığı ortamı gördükçe itfaiyeciliğe sempati duyduğunu, bir süre sonra da bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Saraç, "O günden bugüne kadar da birçok zorlu görevin içerisinde bulundum. Mutluyum, yardıma muhtaç insanlara yardım edebilmek insanın aldığı en büyük lezzet." dedi.

Yaklaşık 8 yıldır da sualtı amirliği görevini üstlenen Saraç, itfaiyeci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Saraç, "Dünyaya bir daha gelsem yine itfaiyeci olurum." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Güzel bir duygu. Burada ağabey ya da baba gibi bir durum yok. Gerektiğinde elini taşın altına koyabilecek kapasitede olmalısınız, soğuk kanlı olmalısınız, duygularınızı bazı zaman düşünmemelisiniz. Yaptığımız meslek herkesin korkuyla kaçtığı, 'Uzaklaşın' diye çığlıkların atıldığı tehlikeli ortamlar. Biz bu ortamlara gönüllü giren kişileriz."

Zor şartlarda görev yaptıklarını yineleyen 2 çocuk babası Saraç, salgın da dahil her dönemde görevlerinin başında olduklarını, trafik kazasında sıkıştığı araçtan kurtardıkları bir yaralının elini tutup, "Çok yürekli insanlarmışsınız" dediği anları unutamadığını sözlerine ekledi.