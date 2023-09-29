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        Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantıda bir araya geldi

        Trabzon'un Of ilçesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik planlama toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:15
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        Psikolojik danışman ve rehber öğretmenler toplantıda bir araya geldi
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        Trabzon'un Of ilçesinde psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik planlama toplantısı düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen toplantıda, okullarda ve kurumlarda sunulan rehberlik hizmetine çok önem verdiklerini söyledi.

        Kabahasanoğlu, insan odaklı anlayışın başarılı olacağına inandığını vurgulayarak, "Bakanlığımızda köklü değişimler yaşandığını hep birlikte müşahede ediyoruz. Öğrencilerimizi hayata hazırlayacak, iyi insan yetiştirecek çalışmalara hep birlikte el vermeliyiz." dedi.

        Değişiklikleri ve dönüşümü okullarda en iyi anlatacak kişilerin psikolojik danışman ve rehber öğretmenler olduğunu dile getiren Kabahasanoğlu, "Bizler, kanunların verdiği sorumluluğun yanında ülkemize ve insanlığa karşı sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz. Sizlerin de aynı amaç ve gayretle yapacağınız hizmetlerinizin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

        Toplantıya Of'un yanı sıra Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçelerinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler de katıldı.

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