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        Trabzonspor-Pendikspor maçının ardından

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Yaşanan sahadaki terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:08 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:08
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        Trabzonspor-Pendikspor maçının ardından
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Yaşanan sahadaki terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım." dedi.

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Maçın hakemine tepkisini dile getiren Doğan, "Ben bu tip konuşmaları yapmayı seven biri değilim. Teknik anlamda da bir şey konuşmayacağım. O bizim işimiz değil. Yaşanan sahadaki terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası kimsenin dingonun ahırı değil. Herkesle alakalı konuşuyorum, hakemlerde, federasyonda fark etmez. Herkes bu işin tedbirini alacak. Kimsenin kimseyi bu şekilde tahrik etmeye hakkı yok. Terbiyesizlik yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

        Hakemin özellikle Batista Mendy'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonu eleştiren Doğan, "Neyi gördüğünü merak ediyorum? Neyi gördüğünü çıkıp açıklayacak. VAR'daki arkadaşa sesleniyorum buradan. Siz de akşama eve gittiğiniz zaman nasıl rahat ediyorsunuz. Şu pozisyonu görüyorsunuz ve nasıl rahat ediyorsunuz? Bu haftayla alakalı konuşmuyorum. Bu terbiyesizliğin bir yerde bir sınırının gelmesi lazım. Böyle bir şey yok. Kimse Trabzonspor camiası ile bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak, çok net söylüyorum." şeklinde konuştu.

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