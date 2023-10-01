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        Trabzon'da düğün konvoyundan tabancayla ateş eden kişi hakkında işlem başlatıldı

        Trabzon'da, düğün konvoyundaki otomobilden kurusıkı tabancayla ateş eden şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 00:38 Güncelleme: 01.10.2023 - 00:56
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        Trabzon'da düğün konvoyundan tabancayla ateş eden kişi hakkında işlem başlatıldı
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        Trabzon'da, düğün konvoyundaki otomobilden kurusıkı tabancayla ateş eden şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, düğün konvoyundaki bir otomobilden havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi.

        Trabzon ve Akçaabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beşirli Mahallesi'nden Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi istikametine seyir halinde olduğu belirlenen otomobili Yıldızlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda durdurdu.

        Yapılan aramada, şüpheli G.S'nin üzerinde olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve şarjöre basılı halde 1 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Öte yandan konvoyun tünelden geçişi sırasında tabancayla ateş edildiği anlara ilişkin görüntüler de çeşitli sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

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