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        Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu dereye bırakıldı

        Trabzon'da 5 bin benekli alabalık yavrusu Araklı ilçesindeki Karadere'ye salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:14 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:14
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        Trabzon'da 5 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu dereye bırakıldı
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        Trabzon'da 5 bin benekli alabalık yavrusu Araklı ilçesindeki Karadere'ye salındı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu, Trabzon İl Müdürü Akif Ümüzer, öğrenciler, muhtarlar ve diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte kırmızı benekli doğal alabalık yavrularının Karadere'ye bırakıldığı belirtildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Çelebi, doğal yaşamı korumanın önemine dikkati çekerek, "Bu anlamda akarsularımızdaki balık popülasyonunun devamı ve artması için önemli çalışmalar yapılıyor. Karadere'ye de 5 bin yavru alabalık bıraktık." ifadesini kullandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu da Altındere Vadisi'ndeki tesislerinde yavru alabalıkların üretildiğini aktararak, ağırlıklı olarak bölgedeki akarsulara bırakıldıklarını ifade etti.

        Kefelioğlu, 2023 yılı içinde 2 milyon 200 bin yavru alabalık üretilerek akarsulara bırakıldığına dikkati çekerek, "Karadere'ye de 5 bin adet 9 aylık kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu bırakıldı. Akarsularımızdaki alabalık sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

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