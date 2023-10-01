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        GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu

        Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:19
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da şiddetli yağış etkili oldu
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        Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Su birikintilerinin oluştuğu Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler trafikte ilerlemekle güçlük çekerken, vatandaşlar yağmurdan korunmak için durak ve bina girişlerine sığındı.

        Of, Sürmene, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

        Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, aşırı yağmurdan iş yerlerini su bastığını söyledi.

        Ekiplerin olay yerinde çalıştığını belirten Üstün, "Tüm makinelerimiz ve elemanlarımız sahada çalışıyor. Yağış azalmaya, sular da çekilmeye başladı. Tabii iş yerlerinde zararlar var." ifadesini kullandı.

        Üstün, ilçede yağış nedeniyle ufak tefek heyelanların da yaşandığını belirterek iş makineleriyle söz konusu alanlarda da çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

        İlçedeki Çamlıca Mahallesi ve Yunus Emre Caddesi'ni de su bastı. Esnaflar ekiplerin yardımıyla iş yerlerinde temizleme çalışması başlattı.

        - "Bardaktan değil, kovadan boşalırcasına yağmurdu"

        Caddede 48 yıldır kitapçılık yapan esnaf Ziya Sekban, ilçede çok yoğun bir yağışın meydana geldiğini söyledi.

        Sekban, yağışın artmasıyla iş yerini su bastığını anlatarak, "Tabiri caizse bardaktan değil, kovadan boşalırcasına yağmurdu. Bizim imkanlarımız bu suyu durdurmaya yetmedi. Kendi imkanlarımla suyun dükkana girmemesi için mücadele veriyordum fakat suyun arttığını görünce kapıyı kilitlemek istedim. Vitrine baskı yapınca açmak zorunda kaldım. Arkada da kapı var, onu da açınca suyu tahliye ettim." dedi.

        Daha önce de iş yerini yağışlardan dolayı su bastığını ifade eden Sekban, yağış sonrası 30 santimetre suyun iş yerine dolduğunu anlattı.

        Öte yandan ilçedeki özel sporcuların yer aldığı üç farklı kulübün zemin katındaki ofisini de su bastı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon Suiçme ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de vidanjörler yardımıyla Alşen Apartmanı'nın zemin katındaki su baskınına müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Vural Fettahoğlu da temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

        Of ilçesinde de yağış nedeniyle Yalı Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini su bastı, esnaflar kendi imkanlarıyla suyu boşalttı.

        - Büyükşehir Belediyesi: 17 su baskınına müdahale edildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Araklı, Of ve Sürmene ilçelerinde toplam 17 su baskınına müdahale edildiği, 6 vatandaşın da kurtarıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, yağışların yarın akşama kadar devam edeceği belirtilerek, "Hemşehrilerimizin uyarıları dikkate almaları ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışlarla ilgili yaşanabilecek tüm olumsuzluklarda 7/24 esasıyla hizmet veren Trabzon İletişim Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) 153 nolu telefonuna ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

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