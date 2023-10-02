Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Efendimiz rehberliğinde tebliği ve davetiyle kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı, sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Trabzon'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Efendimiz rehberliğinde tebliği ve davetiyle kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı, sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardı." dedi.

        Erbaş, Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, camilerin ve Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti.

        Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacının insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak olduğunu söyleyen Erbaş, şöyle devam etti:

        "Düşününüz, Kur'an'ın indiği andaki insanların hangi cehalet içerisinde olduğunu düşününüz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, insanların pazarlarda alınıp satıldığı, köle olarak ve her türlü Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı haramların işlendiği bir dünya. Sadece Mekke ve çevresinde değil, dünyanın her yerinde bu türlü karanlık anlayışlar, cehaletler yaygındı. Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Efendimiz rehberliğinde tebliği ve davetiyle kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı, sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardı."

        Erbaş, o gün bugündür dünyanın her yerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten, yaşayan ve beldeleri Kur'an ile aydınlatan binlerce, milyonlarca Kur'an aşığının, Kur'an sevdalısının gelip geçtiğini ifade ederek, "Ülkemizin her yerinde ve işte bugün burada açılışını yapmış olduğumuz Trabzon ilimizin Arsin ilçesinde yıllardan beri nice hafızlar yetişti. Nice Kur'an sevdalıları yetişti, nice alimler, hafızlar, hocalarımız geldi geçti. Ahirete irtihal edenlere dua ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun, makamları ali olsun." diye konuştu.

        - "Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız"

        Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

        "Bütün ülkemizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde İslam aleminde Mevlid-i Nebi Haftası olarak Efendimizi yeniden anlamaya çalışıyoruz. Ne mutlu bizlere ki Efendimizin Mevlid-i Nebi Haftası'nda onun en büyük mucizesi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in öğrenileceği, öğretileceği, yaşanacağı bir müesseseyi, bir külliyeyi açmak gibi hayırlı bir işi yapıyoruz hep birlikte. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. İşte öğrenenler burada, öğretenler burada, biz de en hayırlı işin yapılacağı bu külliyeyi açarak Rabb'imizin bütün emeği geçen buradaki kardeşlerimiz için nasip edeceği o hayırdan, sevaptan pay almak için buradayız. Başka derdimiz yok."

        Erbaş, "Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir, bizim sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak, dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada deminden beri ismi anılan, ahirete irtihal etmiş onlarca, yüzlerce insan gibi hep anılırsınız. 'Ölmek istemiyorsanız ölmez bir eser bırakınız.' atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizler de öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindekiler kurdele keserek Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

        Açılışa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, İl Müftüsü Selami Aydın, Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Özdemir ile çok sayıda ilgili katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Ankara'daki hain saldırıdaki teröristin kimliği belli oldu
        Togg vites büyüttü
        Togg vites büyüttü
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları açıklandı
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."

        Benzer Haberler

        Trabzon'da şiddetli yağış sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da şiddetli yağış sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
        Trabzon'da 19 mahallede su baskını ve heyelan; 16 kişi tahliye edildi, 1 in...
        Trabzon'da 19 mahallede su baskını ve heyelan; 16 kişi tahliye edildi, 1 in...
        Ali Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız
        Ali Erbaş: Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız
        Trabzonspor'da golcü değişimi işe yarıyor
        Trabzonspor'da golcü değişimi işe yarıyor
        Trabzon Valisi Yıldırım, su baskınları yaşanan Sürmene'de incelemelerde bul...
        Trabzon Valisi Yıldırım, su baskınları yaşanan Sürmene'de incelemelerde bul...
        Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü (3)
        Trabzon´da sağanak; yollar göle döndü (3)