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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 11:39 Güncelleme: 03.10.2023 - 11:39
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Köprübaşı İlçe Emniyet Amirliğince haklarında aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, "basit yaralama" suçundan aranan R.S, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan D.S. ve "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan H.C. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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