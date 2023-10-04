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        Trabzon'daki özel gereksinimli bireyler ve aileleri kampa katıldı

        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları amacıyla kamp programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:51
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        Trabzon'daki özel gereksinimli bireyler ve aileleri kampa katıldı
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        Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları amacıyla kamp programı düzenlendi.

        Trabzon Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'na davet edilen bireyler ve aileleri, üç gün süreyle kamp yaptı.

        Spor ve sosyal aktivitelerinin düzenlendiği kampta katılımcılar, doğada yürüyüş, müzik ve el sanatları gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

        Kampı ziyaret ederek ailelerle görüşen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kampa katılanların büyü keyif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Özel gereksinimli bireylerin fiziksel, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, aileleriyle birlikte sosyalleştiği bir kamp oldu. Özel gereksinimli bireylerle yürekten gelen paylaşımlarda bulunduk, çeşitli deneyimler edindik ve hep birlikte güzel anılar biriktirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldiğimiz, işbirliği ve dayanışma ruhunu güçlendiren bir kamp oldu."

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