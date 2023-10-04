Üniversiteyi kazanan Maçka Belediye Başkanı Koçhan, KTÜ Rektörünü ziyaret etti

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nü kazanan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı ziyaret etti.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek arkeoloji bölümünü kazanan Koçhan derslere başladı.

Bölümünde derse giren Koçhan, KTÜ Maçka Meslek Yüksekokulu Müdürü Volkan Numan Yıldırım ile Rektör Çuvalcı'yı ziyaret etti.

Çuvalcı, Koçhan'a yeni eğitim öğretim hayatında başarı dileyerek, "Artık büyük bir ailenin mensubu oldunuz. Çok iyi bir fakültemizde, ülke mirasımıza katkı yapan birçok ismi yetiştirmiş arkeoloji bölümümüzde derslere başladınız. Zor ve iyi bir bölüm. Başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Koçhan ise arkeolojiye meraklı olduğunu belirterek, "O nedenle bu bölümü tercih ettim. Şehrimizin dünyaya açılan kapısı, markamız KTÜ'de eğitim öğretim görme şansı yakalamak ise benim için ayrı bir gurur oldu." değerlendirmesinde bulundu.