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        Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:19 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:19
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        Trabzon'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

        İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

        Toprak örtüsüyle kapanan yolda temizleme çalışmalarını sürdüren Hayrat Belediyesi çalışanı Yaşar Kılıçarslan'ın (44) kullandığı 61 FF 908 plakalı kamyonet şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kılıçarslan kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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