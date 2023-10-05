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        Çarşıbaşı'nda muhtarlara kahverengi kokarcayla mücadele yöntemleri anlatıldı

        Çarşıbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğünce kahverengi kokarcayla ilgili muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:55
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        Çarşıbaşı'nda muhtarlara kahverengi kokarcayla mücadele yöntemleri anlatıldı
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        Çarşıbaşı Tarım ve Orman Müdürlüğünce kahverengi kokarcayla ilgili muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda ziraat teknikeri Kemal Demir, önemli bir bitki sağlığı zararlısı haline gelen kahverengi kokarcayı tanıtıp mücadelesi hakkında detaylı bilgi verdi.

        Evlerde ve çevresinde yapılacak kışlak mücadelesinin önemi anlatılarak mekanik mücadele kapsamında toplanan böceklerin mutlaka imha edilmesi gerektiği vurgulanan toplantıda, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı haşere ilaçlarının etkili olduğunu ve mayıs ayından itibaren fındık bahçelerinde yapılacak mücadele ile biyolojik mücadele kapsamında devam eden Samuray arısı üretim çalışmaları aktarıldı.

        Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhami Gurtaran, Çarşıbaşı Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öztürk, Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Şimşek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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