Trabzon'da uçuruma yuvarlanan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Hayrat ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçenin Büyük Harman Yaylası yolunda, Osman Özdemir (19) yönetimindeki 28 NS 351 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Araçta bulunan ve kazadan hafif yaralı kurtulan Recep Öksüz'ün (22) ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü Özdemir, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Recep Öksüz ise Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.