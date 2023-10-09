Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortahisar Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

        Uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalanarak ilgili ceza kurumuna teslim edildiği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        'Savaş hali' ilan edildi: Bombardıman aralıksız sürdü!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        İhbara giden polis memuru evden açılan ateşle şehit edildi!
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        "150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        500'den fazla hava saldırısı!
        500'den fazla hava saldırısı!
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        WSJ yazdı: Hamas'ın saldırısına İran destek verdi
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Hava bulutlandı ama beklenen yağış yok!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        Festival kabusa dönüştü: Genç kadın kaçmayı başardı
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        2 çocuğu öksüz kaldı! Ayrıldığı için öldürülmüş!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak
        Türk somonu DKİB tarafından Çin'de tanıtılacak
        Taraftardan Trabzonspor yönetimine `Bjelica gitsin´ desteği
        Taraftardan Trabzonspor yönetimine `Bjelica gitsin´ desteği
        Bjelica´nın 172 günlük maliyeti 11 milyon 965 bin Euro
        Bjelica´nın 172 günlük maliyeti 11 milyon 965 bin Euro
        Trabzonspor´da en güçlü aday Abdullah Avcı
        Trabzonspor´da en güçlü aday Abdullah Avcı
        Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı
        Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı
        Trabzon'daki Tünel Akvaryum 16 ayda 446 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
        Trabzon'daki Tünel Akvaryum 16 ayda 446 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı