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        Trabzon'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:00
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        Trabzon'da trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi.

        İlçedeki Mustafa Turupçu Gençlik Merkezi mevkisinde 29 Eylül'de arkadaşının kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Onur Kurt (17), Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Trabzon Spor Lisesi öğrencisi Kurt için Tonya Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Kurt'un ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

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