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        Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen kazazede 4 aylık fizik tedaviyle ayağa kalktı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonucu boynundaki kırıklara bağlı kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen 42 yaşındaki Sevgi Arslan, 4 aylık fizik tedavi sürecinin ardından ayağa kalktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:44
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        Kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen kazazede 4 aylık fizik tedaviyle ayağa kalktı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Trabzon'da geçirdiği trafik kazası sonucu boynundaki kırıklara bağlı kol ve bacaklarını hareket ettiremeyen 42 yaşındaki Sevgi Arslan, 4 aylık fizik tedavi sürecinin ardından ayağa kalktı.

        Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta meydana gelen otobüs kazasında yaralanan Arslan, boynundaki kırıklar nedeniyle ameliyat edildi.

        Operasyonda omurgasının boyun bölümüne vida takılan Arslan, boyun kırıklarının verdiği hasarlar sonucu hareket ettiremediği kol ve bacaklarına uygulanacak fizik tedavi için Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

        Burada da egzersiz, ergoterapi (iş uğraşısı terapisi) ile alt ve üst ekstremiteyi (bir organın son ya da uç kısmı) geliştirmeye yönelik tedavi programları uygulanan Arslan, artık günlük yaşamını bağımsız sürdürebiliyor.

        - "Allah'a hamdolsun çok çok iyiyim"

        Sedyeyle geldiği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde 4 ayın ardından yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşayan Arslan, AA muhabirine, kazanın ardından boynundaki kırıklara bağlı ameliyat olduğunu ve 21 gün Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü anlattı.

        Sonrasında doktorların fizik tedaviyi uygun gördüğünü belirten Arslan, "Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini tavsiye ettiler, geldik. Buradayım ve çok güzel sonuçlar aldım." dedi.

        Arslan, hastaneye sedyeyle geldiğini, yürüyemediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kolumda, bacaklarımda güçsüzlük vardı. Şu an çok iyiyim. İlk zamanlar umudum yoktu. O anki durumda 'Tamam, ben bittim.' diye düşündüm ama tedavi olduğum sürece Umut hocamın sayesinde, hareket geldikçe umutlandım. Daha çok sevindim, mutlu oldum ve daha çok hareket yapmaya başladım. Allah'a hamdolsun çok çok iyiyim."

        Taburcu edilmesine kısa bir süre kaldığını kaydeden Arslan, "Buradaki herkesten Allah razı olsun. Bana yeniden hayat verdiler. Yürümeye, yemek yemeye, bardak tutmaya başladım."diye konuştu.

        - "Günlük yaşam hareketleri hemen hemen tam bağımsız hale ulaştı"

        Fizyoterapist Mustafa Umut Gül de hastanın ilk kendilerine başvurduğunda tekerlekli sandalye seviyesinde olduğunu belirterek, "Hastamız her gün hastanemizde 5 gün egzersiz programı aldı. Bunun dışında hastamıza ergoterapi ve hastanede bulunan diğer teknolojik cihazlardan oluşan alt ve üst ekstremite bisikletleri ve yürüyüş platformundan oluşan bir program düzenledik. Bu şekilde tedavisini almış oldu." diye konuştu.

        Gül, hastanın tedavisinde sona gelindiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "4 aylık süreçten sonra hastamız özellikle sol kolunda hiç hareket yokken şu an aktif hareketleri oluştu, fonksiyonelliği arttı. Sağ tarafında da kolu kuvvetlendi, kas kuvveti gayet yerinde ve yürüyüşünü de bağımsız şekilde sağlamakta. Günlük yaşam hareketleri hemen hemen tam bağımsız hale ulaştı. Merdiven çıkma, inme, yürüme gibi aktivitelerini şu anda tam bağımsız şekilde sağlayabiliyor."

        Bundan sonraki süreçte de sol elinde ince motor becerilerinin gelişime yönelik bir program uygulayacaklarına dikkati çeken Gül, "Onu da biraz daha güçlü hale getirmek istiyoruz. Son 10 günlük bir tedavimiz kaldı. Süreçte de inşallah bunu sağlayacağız." dedi.

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