Trabzon'da ortopedi ve travmatoloji uzmanları ailelere seminer verecek

Trabzon'un Arsin ilçesinde ailelere yönelik "Çocuklarda Ortopedi Yaklaşımlar" konulu bilgilendirme semineri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası alanda tanınmış ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının toplumda sağlık bilincini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Arsin Belediyesinin ev sahipliğindeki seminerin 15 Ekim Pazar günü saat 12.00'de Nuri Öksüzoğlu Salonu'nda ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Muharrem İnan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Baki Umut Tuğay ve Doç. Dr. Barış Görgün'ün katılımlarıyla gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, seminere katılacak uzman doktorların yıllar süren deneyimleri ve uluslararası eğitimleri sayesinde en son sağlık gelişmelerini ve tedavi yöntemlerini sunacakları, özellikle çocukların ve yaşlı bireylerin kemik sağlığını koruma, spor yaralanmalarının önlenmesi ve tedavisi ile doğru beslenme alışkanlıkları gibi konulara odaklanacakları ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, bu etkinliğin yerel topluluğun sağlık ve refahını artırma hedefine büyük bir katkı sağlayacağını kaydetti.

Aynı zamanda, uluslararası düzeyde uzmanlık kazanmış doktorların bilgi birikimlerini yerel halkla paylaşacak olmalarının, bölgenin sağlık hizmetlerine katkı sağlayacağını ve toplumun daha bilinçli sağlık kararları almasına yardımcı olacağını vurgulayan Gürsoy, "Seminer sonunda katılımcılar, uzman doktorlar ile birebir görüşme fırsatı bulacaklar ve ücretsiz muayene olma imkanına sahip olacaklar. Arsin Belediyesi, bu tür etkinliklere imza atarak halkın sağlık konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.