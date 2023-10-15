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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:21
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        Trabzon'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışmalar sonucu Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde ikamet eden R.B'nin (45) uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

        Şüphelinin adresinde narkotik madde tespit köpeği "Duman"ın da katılımıyla yapılan aramada, 375 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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