Trabzonspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 22.10.2023 - 21:34 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:34
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oyuncular taktik çalışma gerçekleştirdi.
Kampa giren bordo-mavililer, yarın saat 20.00'de Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.