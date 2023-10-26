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        Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor

        Trabzon'da son günlerde bollaşan hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:26 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:26
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        Trabzon'da hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satılıyor
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        Trabzon'da son günlerde bollaşan hamsinin 3 kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

        1 Eylül'de açılan av sezonu başında kilogramı 125 liradan satılan hamsinin fiyatı, avcılığın artmasıyla düşmeye başladı.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahında balık satan Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, Trabzon'un Vakfıkebir ve Çarşıbaşı ilçeleri ile Giresun'da hamsi avlandığını söyledi.

        Hamsi fiyatlarının makul olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsinin kilogramını 50 liraya, vatandaş 3 kilogram alırsa 100 liraya satıyoruz. Vatandaşlar şu bolluk ve bereketli günlerden yararlansın. Tuzlamak isteyen ve dolabına koymak isteyen koysun." dedi.

        Örseloğlu, hamsinin yanı sıra istavrit, sargan, tirsi, mezgit, torik, çupra, levrek, alabalık, barbun, kötek ve mavruş gibi yaklaşık 15 çeşit balığın tezgahları süslediğini aktardı.

        Cem Yazıcı ise 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu ifade ederek, "Vatandaşların hamsiye ilgisi oldukça güzel. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmadan hamsi almaya gelsin çünkü fiyat bu şekilde devam etmez, 60 ya da 75 liraya kadar çıkabilir." diye konuştu.

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