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        Trabzon'da 8 suçtan aranan şüpheli evinde yakalandı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli evinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:36 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:36
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        Trabzon'da 8 suçtan aranan şüpheli evinde yakalandı
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli evinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında hırsızlık, uyuşturucu ve silahlı tehdit suçlarından arama kaydı bulunan A.İ.A'nın (43) İstanbul'dan gelerek, ilçedeki ailesine ait evde saklandığını tespit etti.

        Şüphelinin bulunduğu eve düzenlenen operasyonda 75 gram sentetik uyuşturucu, 7 uyuşturucu kullanım aparatı, ruhsatsız tabanca, 14 mermi ile 27 tarihi sikke ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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