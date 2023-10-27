Trabzon'da "Psikoloji ve İletişim Zirvesi" düzenlenecek

Trabzon'da, "Psikoloji ve İletişim Zirvesi" gerçekleştirilecek.

Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde 12 Kasım'da 12.00-18.30 arasında saatleri arasında organize edilecek zirve, 4 oturumdan oluşacak.

Zirvede, Klinik Psikolog-yazar Beyhan Budak "Kendi Kuyusunu Kazmak: Kendini Sabote Eden İnsanların Özellikleri", Klinik Psikolog-yazar İrem Oturaklıoğlu Kaya "Hayatını Geri Kazanmanın Yolları", Doç. Dr. Emre Aslan "Mesajın İnşası ve Aklı Kiralamak", Haberci-sunucu Burak Gerçek ise "Kim Korkar Konuşmaktan: Beden Dili ve Özgüven" başlıklarında sunum yapacak.

Konuşmacılar, Alfa Etkinlik, Turuncu Bilet ve Orange Panda iş birliğinde gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika verilecek etkinliğin ardından kitaplarını imzalayacak.