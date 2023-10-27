Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri yürüyüş düzenledi
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde üniversite öğrencileri "Cumhuriyet Yürüyüşü" organize etti.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde üniversite öğrencileri "Cumhuriyet Yürüyüşü" organize etti.
Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında 5 kilometre yürüdü.
Öğrencilerin Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Özendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer de katıldı.