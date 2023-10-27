Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri yürüyüş düzenledi

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde üniversite öğrencileri "Cumhuriyet Yürüyüşü" organize etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri yürüyüş düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde üniversite öğrencileri "Cumhuriyet Yürüyüşü" organize etti.

        Trabzon Üniversitesi Şalpazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinleri kapsamında 5 kilometre yürüdü.

        Öğrencilerin Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşe, Kaymakam Semih Memiş, Belediye Başkan Vekili Mustafa Özendi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Türkmen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Ayaz, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dönüş Gençer de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        İşte suç örgütü çökertilen Zaza Doğan!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Metin Öztürk: Kadıköy'de bile oynarız
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim

        Benzer Haberler

        Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusu...
        Trabzon ve Ordu'da, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin suç duyurusu...
        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100´üncü yılı ve Ahmet Suat Özyazıcı anısına futbo...
        Trabzon'da Cumhuriyet'in 100´üncü yılı ve Ahmet Suat Özyazıcı anısına futbo...
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" düzenlenecek
        Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti
        Trabzonspor'da, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları devam etti
        Ölen Norveçli bisikletlinin özel eşyaları ailesine teslim edildi; kaza anı...
        Ölen Norveçli bisikletlinin özel eşyaları ailesine teslim edildi; kaza anı...
        Balkan şampiyonu judocu Yağmur'un yeni hedefi 2028 Yaz Olimpiyatları
        Balkan şampiyonu judocu Yağmur'un yeni hedefi 2028 Yaz Olimpiyatları