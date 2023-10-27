Of'ta "Veri Madenciliğinin Öğretim Süreçlerine Uygulaması" konulu söyleşi yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde, "Veri Madenciliğinin Öğretim Süreçlerine Uygulanması" konulu söyleşi düzenlendi.

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Mustafa Alyar, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Of Fen Lisesi'nde organize edilen programa katıldı.

Bilgiyi işlemede teknolojinin önemine dikkati çeken Alyar, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Alyar'a plaket veren İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise TÜBİTAK projelerini çok önemsediklerini, bu tür projelerin Türkiye Yüzyılı için önemli olduğunu kaydetti.