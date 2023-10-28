Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek'ten mahalle ziyareti Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, Karaçam Mahallesi'ni ziyaret etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, Karaçam Mahallesi'ni ziyaret etti.

Erbek ve Tok, inşaatı devam eden Karaçam İlkokulu ve Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinleyen Erbek ve Tok, Çaykara-Bayburt yolundaki çalışmaları inceledi.