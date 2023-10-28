Trabzon'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedildi
Trabzon'da binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Trabzon'da binanın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Adana'dan, Of ilçesine bağlı Sulaklı Mahallesi'ndeki akrabalarına misafirliğe gelen Aydın ailesinin pencereden düşerek hayatını kaybeden kızları Ecrin Liza için aynı ilçedeki Çarşıbaşı Camisi'nde tören düzenlendi.
Ecrin Liza Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ortahisar ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'nde toprağa verildi.
Törene, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve vatandaşlar katıldı.