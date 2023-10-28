Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta "Fener Alayı" düzenlendi

        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 20:24 Güncelleme: 28.10.2023 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta "Fener Alayı" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon, Ordu ve Bayburt'ta Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi.

        Trabzon'da Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı, Atatürk posteri ve meşalelerle, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı.

        Atatürk Anıtı önünde İstiklal Marşı okunmasının ardından bando takımının seslendirdiği marşlarla etkinlik sona erdi.

        Yürüyüşe, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan Of ilçesindeki okullarda görevli bir grup öğretmen "100. Yılda Bayrak ve Cumhuriyet" yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Çaykara ilçesine bağlı 5 yaylayı kapsayan dağ yürüyüşünde öğretmenler, 2 bin 400 rakımlı Turnalı Yaylası'nın zirvesine ulaşarak burada Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

        - Ordu

        Ordu'da Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi, vatandaşlar Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

        Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Şehir Bandosu eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile İlkadım Anıtı önünde yürüdü.

        Burada bando ekiplerince konser verildi.

        Yürüyüşe, Vali Muammer Erol'un yanı sıra MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve diğer ilgililer yer aldı.

        Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından Yoroz Kent Ormanı'ndan havai fişek gösterisi yapıldı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Valilik tarafından düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

        Vatandaşlar mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk Bayrakları ile Saray Bahçesi'ne yürüdü.

        Burada son bulan yürüyüşün ardından halk oyunları ekipleri ve mehteran takımı gösteri sundu.

        Yürüyüşe Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        Güngören'de bina çöktü! 2 bina hasar gördü
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        El Clasico'da Real 90+2'de kazandı!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi

        Benzer Haberler

        Of'ta bisiklet turu düzenlendi
        Of'ta bisiklet turu düzenlendi
        Misafirliğe geldikleri evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Ecrin, yaşamını...
        Misafirliğe geldikleri evin penceresinden düşen 2 yaşındaki Ecrin, yaşamını...
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        Trabzon'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedil...
        Trabzon'da 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden çocuğun cenazesi defnedil...
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
        Cumhuriyet'in 100´üncü yılında Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başladı