Cumhuriyet'in 100. yılı Çaykara ilçesinde kutlandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı.

Etkinlikler kapsamında ilçedeki okullarda eğitim gören 1000 öğrenci, sokaklarda marşlar ve türküler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaymakamlıkta tebrikleri kabul eden Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, daha sonra öğrenci, öğretmen ve velilerle Kaymakamlık önünden İlçe Stadı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen törende, öğrenciler gösteriler sundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Çaykara Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar, Çaykara Adliyesi Hakimi Kadir Küçükay, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.