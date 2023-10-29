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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ziyarete açıldı

        Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde törenle ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 16:46
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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ziyarete açıldı
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        Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Atatürk Köşkü, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde törenle ziyarete açıldı.

        Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaretinde konakladığı, restorasyonu yaklaşık bir yılda tamamlanan Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nün açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Atatürk Köşkü'nün Trabzon'un gözbebeği ve simgesi haline geldiğini söyledi.

        Bundan sonra köşkün, Trabzonlular ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Böyle güzel bir tesisi tekrar bize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Buranın restorasyonunu en güzel şekilde yapan amelesinden ustasına, mimarından işin başında bulunan müteahhidine kadar bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir eser ortaya çıkardılar, aslına uygun hale getirdiler. Ecdadımızın bize bıraktığı bu toprakları, onların bıraktıkları eser ve hatıraları korumak bizlere düşüyor."

        Yıldırım, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle tamamladı.

        - "Burayı bu güzel, bu anlamlı günde açıyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sözlerine Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak başladı.

        Atatürk Köşkü'nün restorasyonuna geçen yıl başlandığını ifade eden Zorluoğlu, şunları söyledi:

        "Köşkün restorasyonunu Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirmek için söz vermiştik. Nasip olursa Cumhuriyet resepsiyonunun da ilk kez burada yapılacağını ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 29 Ekim, bizim için, milletimiz için, devletimiz için hakikaten çok özel bir gün. Cumhuriyet'imiz 1 asrı tamamlamış oluyor ve burayı bu güzel, bu anlamlı günde açıyoruz. Akşam yapağımız resepsiyonla da bu güzel günü taçlandırmış olacağız."

        Restorasyonun kapsamlı ve titiz bir çalışmayla gerçekleştirildiğini vurgulayan Zorluoğlu, "Bodrumundan çatısına kadar her türlü ayrıntı, detayına kadar ince çalışma yapıldı. Bütünüyle detaylı şekilde ele alındı. Sadece yapısal ve mimari olarak değil, tüm mefruşat ele alındı." dedi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek Atatürk Köşkü'nü ziyarete açtı.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla açılışa gelen vatandaşlar köşkü gezerek, fotoğraf çektirdi.

        Açılışa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ve siyasi parti ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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