Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:13 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi.

        Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübü tarafından düzenlenen yarışlara, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden toplam 28 sporcu katıldı.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl da coşkuyla kutlandığını söyledi.

        Sporda centilmenliğin, sevginin ve saygının önemine vurgu yapan Yıldırım, "Spor demek disiplin demektir. Bu sporcularımız arasında Türkiye'yi temsil edecek sporcularımız var. Onlara destek olan aileleri başta olmak üzere onları yetiştiren antrenörlerini ve hocalarını kutluyorum. Bu kulüpleri ayakta tutan fedakar insanımızı da tebrik ediyorum. Yarışmalarda dereceye girenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Yıldırım, yelken yarışlarında dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Trabzon ve Gümüşhane'de resepsiyon düze...
        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Trabzon ve Gümüşhane'de resepsiyon düze...
        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı
        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı
        Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Trabzonsporlu eski futbolcular, Özyazıcı'nın kabrini ziyaret etti
        Trabzonsporlu eski futbolcular, Özyazıcı'nın kabrini ziyaret etti
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ziyarete açıldı
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü ziyarete açıldı
        Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı
        Trabzonspor Kulübü Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı