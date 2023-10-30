Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu, Prof. Dr. Bekiroğlu'nu tebrik etti

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:44 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu, Prof. Dr. Bekiroğlu'nu tebrik etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik etti.

        Rektör Aşıkkutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat kategorisinde Bekiroğlu'nun ödüle layık görüldüğünü belirtti.

        Aşıkkutlu, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat kategorisinde ödüle layık görülen üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölünü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        19 yıl önce işlenen cinayette karar çıktı!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor

        Benzer Haberler

        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulan...
        Trabzon'da gürültülü egzoz kullanan 7 sürücüye 28 bin 448 lira ceza uygulan...
        Trabzonspor efsaneleri 100´üncü yıl turnuvasında buluştu
        Trabzonspor efsaneleri 100´üncü yıl turnuvasında buluştu
        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Trabzon'da fuhuş operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem y...
        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem y...
        Trabzonspor'un deplasmandaki kabusu sürüyor
        Trabzonspor'un deplasmandaki kabusu sürüyor
        İtfaiyeciler, elektrikli araçların karışabileceği kazalara tatbikatlarla ha...
        İtfaiyeciler, elektrikli araçların karışabileceği kazalara tatbikatlarla ha...