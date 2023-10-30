Trabzon Üniversitesi Rektörü Aşıkkutlu, Prof. Dr. Bekiroğlu'nu tebrik etti
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik etti.
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik etti.
Rektör Aşıkkutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat kategorisinde Bekiroğlu'nun ödüle layık görüldüğünü belirtti.
Aşıkkutlu, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri edebiyat kategorisinde ödüle layık görülen üniversitemiz Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölünü öğretim üyesi Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu'nu tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.