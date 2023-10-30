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        Trabzon'da düzenlenen "Kitap Günleri" 17 bin 945 kişiyi ağırladı

        Ortahisar Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri'ni toplam 17 bin 945 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:22 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:22
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        Trabzon'da düzenlenen "Kitap Günleri" 17 bin 945 kişiyi ağırladı
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        Ortahisar Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Günleri'ni toplam 17 bin 945 kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 20-29 Ekim'de düzenlenen Kitap Günleri'ne, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren toplam 93 okulun yanı sıra Of, Arsin, Araklı, Beşikdüzü ve Yomra ilçelerinden öğrencilerin katıldığı belirtildi.

        Yazar Saliha Erdim, Nurullah Genç, Serdar Tuncer ve Hayati İnanç'ın söyleşilerinin de yapıldığı etkinlik kapsamında 40 yazar ile 80 yayınevinin Trabzonlularla buluştuğu aktarılan açıklamada, 9 yazarın da 23-27 Ekim'de 30 okulda öğrencilerle söyleşi ve imza günü gerçekleştirdiği ifade edildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özellikle çocuklara ve gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek adına Kitap Günleri'ni düzenlediklerini belirtti.

        Genç, etkinliğe öğrencilerin yoğun katılım sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "93 okulumuz Kitap Günleri'ni ziyaret etmiş, 9 yazarımız ise 23-27 Ekim arasında 30 okulda öğrencilerle söyleşi ve imza günü gerçekleştirmiştir. Ayrıca yazar-kitap buluşmaları kapsamında yapılan söyleşiler sayesinde çocuk ve gençlerimizin toplum karşısında konuşabilme, değerlendirebilme gibi yetilerine de katkıda bulunduk. Etkinlikler boyunca toplamda 17 bin 945 kişinin Kitap Günleri'ni ziyaret etti."

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