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        Trabzon'da vefat eden emekli uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki emekli uzman çavuş Hacı Sadık Kara'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:13 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:13
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        Trabzon'da vefat eden emekli uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden 85 yaşındaki emekli uzman çavuş Hacı Sadık Kara'nın cenazesi toprağa verildi.

        Kara'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında Şalpazarı ilçesindeki Üzümözü Mahallesi Mezarlık Boğazı Camisi'ne getirildi.

        İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Kara'nın cenazesi toprağa verildi.

        Cenaze törenine katılan Şalpazarı Kaymakam Vekili Semih Memiş, Belediye Başkanı Refik Kurukız, Şalpazarı Jandarma Komutanı Mustafa Karakuş ve Şalpazarı Emniyet Amiri Ahmet Kılıç, Kara'nın ailesine başsağlığı diledi.

        Kaymakam Memiş, Kara'nın tabutuna sarılı Türk bayrağını, oğlu emekli emniyet müdürü İsmail Kara'ya teslim etti.

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