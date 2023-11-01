Trabzon'da kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:16
Trabzon'un Düzköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Alazlı Mahallesi'nde, Yusuf Koç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile eşi Ayşe Koç yaralandı.
Yaralı çift, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ayşe Koç'un durumunun ağır olduğu belirtildi.