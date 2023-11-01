GÜNCELLEME - Trabzon'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Trabzon'un Düzköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Trabzon'un Düzköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alazlı Mahallesi'nde, Yusuf Koç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü ile eşi Ayşe Koç yaralandı.
Yaralı çift, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Ayşe Koç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.