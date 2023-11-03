Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Kaplan'dan ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ne ziyaret Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kaplan, ziyarette Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar, Kooperatif Müdürü Betül Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde kadınların organik tarım ve üretime katkı sağlama konusunda önemli çalışmalara imza attığını belirten Kaplan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Çakır ise kadınların evlerde ürettikleri ürünleri her hafta ilçe pazarında satışa sunduklarını anlattı.

Ziyarette, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan da yer aldı.