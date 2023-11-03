Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Kaplan'dan ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ne ziyaret

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 15:21 Güncelleme: 03.11.2023 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Kaplan'dan ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ne ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, ÇAYDER Kadın Kooperatifi'ni ziyaret etti.

        Kaplan, ziyarette Kooperatif Başkanı Ayşegül Sayar, Kooperatif Müdürü Betül Çakır ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

        Çaykara ve Dernekpazarı ilçelerinde kadınların organik tarım ve üretime katkı sağlama konusunda önemli çalışmalara imza attığını belirten Kaplan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

        Çakır ise kadınların evlerde ürettikleri ürünleri her hafta ilçe pazarında satışa sunduklarını anlattı.

        Ziyarette, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Yavuz Birkan da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        "1 yıl içinde enflasyonu ciddi oranda kontrol altına alacağız"
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar açıklandı!
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Buruk'un muhtemel 11'i
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        Sular çekildikçe daha çok görünüyor!
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        İki oğlu, kardeşi ve bir yakınını öldürdü! Canavarın cezası belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlara enflasyon farkı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Nafaka miktarı belli oldu
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Damadın maganda arkadaşı düğünü kana buladı!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        Spor Bakanı Bak'tan, Zeren Ertaş'ın ölümüne ilişkin açıklama!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İstanbul'da, 1 günlük yağışın ardından işte barajlarda son durum!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        İşte 2024 MTV tutarları!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam ortaya çıktı
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı kira zam tavanı belli oldu
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        İstanbul'daki üniversite öğrencilerinin sorunları: Barınma, gıda ve kitap
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        Gazze’deki ilk tünelleri, İngilizler’e karşı savaşan Mehmetçik açmıştır!
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        "Türkiye'de evimde hissediyorum"
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu
        Pierre’in koyunu 18 yıllık sessizliği bozdu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kent sempozyumu düzenlenecek
        Trabzon'da kent sempozyumu düzenlenecek
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Trabzon'da konuştu:
        Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arıkan, Trabzon'da konuştu:
        Trabzonspor, Kadıköy´de tarihi galibiyet peşinde
        Trabzonspor, Kadıköy´de tarihi galibiyet peşinde
        Sümela Manastırı'nı Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmalar...
        Sümela Manastırı'nı Santa Harabeleri'ne kadar bağlayacak yoldaki çalışmalar...
        TTSO Fuar Komisyonu Toplantısı yapıldı
        TTSO Fuar Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Trabzonspor taraftarından `deplasman yasağı kalksın' çağrısı
        Trabzonspor taraftarından `deplasman yasağı kalksın' çağrısı