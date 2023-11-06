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        Yomra Belediyesi İsrail menşeli ürünler için boykot kararı aldı

        Yomra Belediyesince alınan kararla belediyeye bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:53 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:53
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        Yomra Belediyesi İsrail menşeli ürünler için boykot kararı aldı
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        Yomra Belediyesince alınan kararla belediyeye bağlı tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satılmayacağı duyuruldu.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Filistin halkının yaşadığı zorlukları hafifletmek amacıyla kafeteryalar ile Yomra Kültür Merkezi'nde İsrail'i destekleyen markaların satışı ve dağıtımının yasaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yomra Filistin'in yanında, belediyemize ait kafeteryalarda ve Yomra Kültür Merkezi'nde işgalci İsrail'e ait markaların ürünlerine yer yok. Zalimliğe ve haksızlığa karşı elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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