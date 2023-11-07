Çaykara'da Filistin'e destek kermesi açıldı

Çaykara Müftülüğünce Filistin'e destek amacıyla kermes açıldı.

Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak önderliğinde düzenlenen kermeste, ilçedeki kadınların evlerinde hazırladığı yiyecek ve giysilerin satışı yapıldı.

Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve daire amirleri de İlçe Halk Eğitim Merkezi önünde açılan kermesi ziyaret etti.

İlçe halkı kermese ilgi gösterdi.