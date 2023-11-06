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        Hakkari'de trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 22:55 Güncelleme: 06.11.2023 - 22:55
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        Hakkari'de trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi.

        Motosikletiyle dün geçirdiği trafik kazasında vefat eden Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yavuz Akyüzlü'nün cenazesi, uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi.

        Akyüzlü için Of Çarşıbaşı Büyük Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Akyüzlü'nün cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Kaban Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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