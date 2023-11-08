Trabzon'da kaçakçılık uygulamalarında 14 kişi yakalandı

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü polis merkezi amirlikleri ve Çaykara İlçe Emniyet Amirliğince narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan uygulamalarda, 70 uyuşturucu hap, 26,44 gram kubar esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve tütünle karışık esrar, 3 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait şarjör ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.