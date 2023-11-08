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        Trabzon'da denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 08.11.2023 - 16:02
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        Trabzon'da denizde üniversite öğrencisinin cesedi bulundu
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi bulundu.

        Kaleköy mevkisi açıklarında bir kişiyi suda hareketsiz gören balıkçılar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sahil güvenlik, jandarma ve polis ekiplerince denizden çıkartılan cesedin, Trabzon Üniversitesi öğrencisi Ümran A'ya ait olduğu belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Konuya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

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