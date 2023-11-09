Trabzon'da hırsızlık olaylarıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı Trabzon'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.

Trabzon'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 13 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maçka, Araklı ve Akçaabat ilçelerinde motosiklet, para, ziynet ve ev eşyası, Tonya ilçesinde ise bir köprünün demir parçalarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bu kişilerin ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, 2 motosiklet, köprü için kullanılan 2 demir direk ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.