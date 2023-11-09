Şalpazarı'nda Filistinlilere destek için kermes düzenlendi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes organize edildi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek olmak amacıyla kermes organize edildi.

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen kermeste, Filistin'de yaşananların zulüm değil, katliam olduğunu söyledi.

Bebeklerin üzerine tonlarca bomba yağdırıldığının altını çizen Kurukız, "Onların hayalleri varsa bizim de İla-yı Kelimetullah diye bir davamız var. O davamıza sımsıkı sarılmalıyız." dedi

İlçe Müftüsü Adem Orhan ise Gazze'de yaşanan acılarla dertlendiklerini belirterek, "Bu gibi faaliyetlerde yer alarak, maddi ve manevi desteklerimizi onlara yollayarak yardımcı olacağız. İsrail mallarına boykotu sürekli ve devamlı yapacağız." diye konuştu.