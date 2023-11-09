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        Trabzon'da "Tarihi Süreçte Kadın Giyinişi-Trabzon" fotoğraf sergisi açıldı

        Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında "Tarihi Süreçte Kadın Giyinişi-Trabzon" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:35 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:42
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        Trabzon'da "Tarihi Süreçte Kadın Giyinişi-Trabzon" fotoğraf sergisi açıldı
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        Trabzon'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında "Tarihi Süreçte Kadın Giyinişi-Trabzon" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, fotoğraf ve elbiselerin kent tarihi açısından önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

        Genç, sergide adeta tarihe yolculuk yaptıklarını ifade ederek, "Yerel yöneticiler ve belediye başkanları olarak yaptığımız hizmetleri, yerimize gelebilecek diğer başkanlar da yapabilir. Ancak sanat, niteliği ve özgünlüğü itibarıyla sadece yapanına aittir. O nedenle özgün ve kıymetlidir. Bizim şehrimiz de bu konuda görünen, bilinen şehirlerden bir tanesidir. Ben de bu etkinliklere mümkün olduğu ölçüde katılıyorum. Bizi tarihe götüren bir sergi. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ki bunlar emek isteyen işler." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise Trabzon Vakfı Kadın Platformu Başkanı Yüksel Aksu'nun araştırmaları sonucunda güzel bir arşiv hazırlandığını, kentte yaşayan ailelerin de fotoğraflarıyla sergiye destek verdiğini belirtti.

        Trabzon Vakfı Kadın Platformu Başkanı Aksu da Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında açtıkları sergide, Trabzon kadının modasını ve tarihi süreçteki giyinişini yansıtmak istediklerini, bunu da ailelerden topladıkları fotoğraflarla hayata geçirdiklerini aktardı.

        Trabzon'da yaşayan kadınların geçmişte giydikleri elbiseleri anlatan yaklaşık 50 fotoğraf ve bazı elbiselerin yer aldığı sergi, 13 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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