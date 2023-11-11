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        Trabzon'da iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 21:55 Güncelleme: 11.11.2023 - 21:55
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        Trabzon'da iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

        Kanuni Bulvarı Karşıyaka mevkisindeki kavşakta 61 DF 0397 plakalı otomobil ile 61 TA 833 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçlardaki 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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