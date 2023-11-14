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        Çaykara Kaymakamı Erbek'ten öğrencilere ziyaret

        Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:41 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:44
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        Çaykara Kaymakamı Erbek'ten öğrencilere ziyaret
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        Trabzon'un Çaykara ilçesi Kaymakamı Gürdal Erbek, öğrencileri ziyaret etti.

        Çaykara Anadolu Lisesi ile Çaykara Şehit Ahmet Çamur Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Erbek, etüt salonlarında üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıfı öğrencileriyle sohbet gerçekleştirdi.

        Etüt çalışmalarının önemine işaret eden Erbek, öğrencilere başarı diledi.

        Kaymakam Erbek, öğrenci yurtlarını da ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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